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Arrêté
HP6522/01
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système SkinCare épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut une tête de rasage avec sabot.
Système soin de la peau
Étanche
Tête de rasage
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
3.8
sur 5
33
Avis
Yesi
23/04/2020
España
Magnifica
Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilator
Date d'utilisation 2018-04-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilator
Date d'utilisation 2018-04-23
MANNA
08/07/2018
Italia
Ottimo prodotto
Avevo già usato un modello precedente di questa linea, che mi è durato tanti anni. Ho voluto ricomprarlo perché mi sono trovata benissimo, lo usano anche le mie figlie. Riesce a prendere anche peli molto corti. Lo consiglio vivamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore
Natt
01/06/2015
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo comfort!
Eccellente prodotto! soddisfatta 100%. Ottimo prezzo!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore