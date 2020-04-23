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Arrêté

SatinSoftÉpilateur

HP6522/01

3.8

| (33) Avis

Une peau douce comme de la soie

L'épilateur Philips SatinSoft avec système SkinCare épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut une tête de rasage avec sabot.

Voir tous les avantages

Épilateur avec système SkinPerfect

Une peau douce comme de la soie

  • Système soin de la peau

  • Étanche

  • Tête de rasage

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Brosse exfoliante pour révéler l'éclat de la peau.

Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau

Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

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3.8

sur 5

33

Avis

23/04/2020

España

España

Magnifica

Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilator

Date d'utilisation 2018-04-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilator

Date d'utilisation 2018-04-23

08/07/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Avevo già usato un modello precedente di questa linea, che mi è durato tanti anni. Ho voluto ricomprarlo perché mi sono trovata benissimo, lo usano anche le mie figlie. Riesce a prendere anche peli molto corti. Lo consiglio vivamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore

01/06/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo comfort!

Eccellente prodotto! soddisfatta 100%. Ottimo prezzo!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinSoft HP6522/01 Epilatore

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