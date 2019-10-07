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Arrêté

Satinelle Ice PremiumÉpilateur

HP6517/00

4.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Ultra-doux, ultra-rapide

Les disques en céramique permettent une épilation dès la racine pour une peau incroyablement douce. L'applicateur de froid intégré apaise votre peau lors de l'épilation.

Voir tous les avantages

Épilateur avec applicateur de froid intégré et système de massage

Ultra-doux, ultra-rapide

  • Sans fil

  • Avec applicateur de froid intégré

  • et tête de rasage

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.

Massage sonique à l'aloe vera

Massage sonique à l'aloe vera

Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.

Tête d'épilation incurvée

Tête d'épilation incurvée

Épile les poils courts jusqu'à un demi-millimètre. Inutile d'attendre la repousse des poils avant une nouvelle épilation.

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4.8

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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