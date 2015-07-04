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Satinelle Ice PremiumÉpilateur

HP6511/00

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Ultra-doux et ultra-rapide

Les disques en céramique permettent une épilation des poils dès la racine pour une peau incroyablement douce. Grâce à cet épilateur rechargeable, vous pouvez vous épiler quand vous voulez, où que vous soyez !

Voir tous les avantages

Épilateur sans fil avec système de massage

Ultra-doux et ultra-rapide

  • Sans fil

Massage sonique à l'aloe vera

Massage sonique à l'aloe vera

Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Disques hypoallergéniques avec revêtement antibactérien

Disques hypoallergéniques avec revêtement antibactérien

La tête d'épilation en céramique est dotée de disques hypoallergéniques pour réduire les risques d'irritations.

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4.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

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10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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