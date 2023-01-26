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Arrêté
Satinelle Ice Premium
Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.
Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.
Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.
Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.
4.3
sur 5
498
Avis
87%
recommandent ce produit
Lili1736
26/01/2023
France
Très bon aspirateur
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon aspirateur la batterie tient assez bien Prend peu de place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Laluss09
12/03/2022
France
Super
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon produit La batterie tient longtemps Aspire correctement les tapis Grâce aux petites lumières on remarque bien toutes saletés Je recommande Produit pas lourd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6725/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6725/01
Juju727272
25/04/2021
France
Aspirateur balaifc6726/01
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Aspire super bien, une bonne autonomie de 40 minutes. Il est vraiment génial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01