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SatinelleÉpilateur

HP6503/00

4.3

| (498) Avis | 87% recommandent ce produit

Satinelle Ice Premium

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique.

Voir tous les avantages

Épilateur ultradoux - applicateur de froid et massage sonique

Satinelle Ice Premium

Système de massage sonique

Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.

Disques hypoallergéniques

Disques hypoallergéniques

Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.

Applicateur de froid intégré

Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.

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4.3

sur 5

498

Avis

87%

recommandent ce produit

26/01/2023

France

France

Très bon aspirateur

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon aspirateur la batterie tient assez bien Prend peu de place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

12/03/2022

France

France

Super

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon produit La batterie tient longtemps Aspire correctement les tapis Grâce aux petites lumières on remarque bien toutes saletés Je recommande Produit pas lourd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6725/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6725/01

25/04/2021

France

France

Aspirateur balaifc6726/01

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Aspire super bien, une bonne autonomie de 40 minutes. Il est vraiment génial

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Aspirateur-balai sans fil SpeedPro FC6726/01

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