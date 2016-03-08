Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
Arrêté
Satinelle Ice Premium
Premier épilateur céramique avec applicateur de froid premium et système de massage sonique.
Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.
Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.
Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.
4.3
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur