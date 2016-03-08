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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6502/00

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Satinelle Ice Premium

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid premium et système de massage sonique.

Voir tous les avantages

Épilateur ultradoux - applicateur de froid et massage sonique

Satinelle Ice Premium

Système de massage sonique

Le massage haute fréquence réduit la sensation d'étirement de la peau.

Disques hypoallergéniques

Disques hypoallergéniques

Réduisez les risques d'irritations tout en prenant soin de votre peau.

Applicateur de froid intégré

Épouse de près toutes les courbes de votre corps, pour une sensation de froid optimale et une épilation tout en douceur.

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4.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Depiladora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur

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Cet avis concerne le produit Satinelle HP6502/00 Épilateur

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