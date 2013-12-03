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Arrêté

Satinelle IceÉpilateur

HP6491/00

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Tête d'épilation en céramique exclusive Philips

Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles.

Voir tous les avantages

Froid et massage pour une épilation tout en douceur

Tête d'épilation en céramique exclusive Philips

  • Bleu

Applicateur de froid détachable

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.

Applicateur de froid pivotant

Suit les contours de votre corps pour atténuer la douleur plus efficacement pendant l'épilation, diffuse une sensation de froid immédiate et apaise la peau.

Système de massage intégré

Fonctionne avec l'applicateur de froid pour neutraliser l'inconfort de l'épilation.

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03/12/2013

España

España

Estupenda para evitar el dolor

Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!

This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Epilator

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