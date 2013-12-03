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Tête d'épilation en céramique exclusive Philips
Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles.
Bleu
Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.
Suit les contours de votre corps pour atténuer la douleur plus efficacement pendant l'épilation, diffuse une sensation de froid immédiate et apaise la peau.
Fonctionne avec l'applicateur de froid pour neutraliser l'inconfort de l'épilation.
4.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Ice HP6491/00 Epilator