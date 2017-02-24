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Arrêté
HP6402/00
Pour des jambes douces plus longtemps
Épilateur Philips : pour des jambes douces plus longtemps. Épile les poils à la racine pour des jambes parfaitement lisses jusqu'à quatre semaines.
Avec accessoire efficacité
L'accessoire efficacité place l'épilateur en position optimale pour une épilation plus efficace
Cet épilateur est équipé d'un accessoire efficacité vous garantissant une peau douce et lisse pendant plusieurs semaines.
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
3.2
sur 5
5
Avis
elena66
24/02/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6402/00 Epilatore
Oui, je recommande ce produit
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lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6402/00 Epilatore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6402/00 Epilatore