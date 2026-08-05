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Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
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