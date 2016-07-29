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  • Rasage simple et sûr
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SatinShave EssentialRasoir électrique 100 % étanche

HP6341/00

4
| (139) Avis | 81% recommandent ce produit
Rasage simple et sûr
Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !
Voir tous les avantages

Rasage simple et sûr

  • pour les jambes

  • Rasoir à grille flottante

  • Fonctionne avec piles

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Les têtes de rasage protègent votre peau et la laissent douce et lisse

Forme ergonomique profilée

Forme ergonomique profilée

Pour une manipulation confortable

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

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4.0

sur 5

139

Avis

81%

recommandent ce produit

29/07/2016

France

France

superbe efficacité

superbe efficacité pour toutes les zones, facile, maniable et ne fais pas mal, pour un prix GENIAL.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6342/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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06/06/2015

France

France

Acheteur vérifié

ravie!

Trés bon produit.Suis très satisfaite.Le design est parfait.très grande facilité d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

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24/04/2015

France

France

rasoir féminin

rasoir facile d'utilisation très rapide s'utilise a secs ou sous l'eau bonne prise en main , permet de raser toute les parties du corps sans problème

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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