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Arrêté
HP6306/00
Rasage simple et sûr
Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !
pour les jambes
Rasoir à grille flottante
Fonctionne avec piles
Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.
Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil.
La grille hypoallergénique permet d'éviter les irritations et rougeurs
3.7
sur 5
6
Avis
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo