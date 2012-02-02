Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Toutes les coiffures dont vous rêvez sont réalisables grâce aux accessoires fournis. Laissez parler votre créativité !
Cet accessoire se fixe facilement sur le fer pour un effet volume et pour créer des coiffures ondulées.
4.2
sur 5
20
Avis
80%
recommandent ce produit
princesse89
02/02/2012
France
Excellent produit
il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Brosse multi-styles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Brosse multi-styles
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-Styler
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP4698/22 Multi-styler