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Arrêté
HP3641
650 W
Traitement sur la moitié du corps
63,5 cm de haut
Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.
Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
4.1
sur 5
7
Avis
ant64
28/01/2017
Italia
uno dei migliori acquisti della mia vita
un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Pour
variable control
Contre
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Cet avis concerne le produit HP3641 InfraCare infrared lamp
Cet avis concerne le produit HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3641 InfraCare Infrarotlampe