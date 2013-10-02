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  • Contribue à soulager les douleurs
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraCare

HP3621

3.7
| (29) Avis
Contribue à soulager les douleurs
La chaleur de la lampe infrarouge pénètre en profondeur
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge pénétrant en profondeur

Contribue à soulager les douleurs

  • 200 W

  • Zone de traitement ciblée

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

29

Avis

02/10/2013

France

France

Appareil très efficace

Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

20/05/2012

België

België

Très bon appareil

Cet appareil soulage réellement les douleurs. Il évite de prendre des anti-douleurs. Il est seulement dommage qu'il ne soit pas équipé d'une minuterie ou du moins que le revendeur ne m'a pas proposé un modèle avec minuterie.

Oui, je recommande ce produit

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24/02/2013

España

España

Es una maravilla para los dolores!!!

Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare

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Cet avis concerne le produit HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare

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