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Arrêté
HP3621
200 W
Zone de traitement ciblée
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
3.7
sur 5
29
Avis
Nilev
02/10/2013
France
Appareil très efficace
Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
PhD4860
20/05/2012
België
Très bon appareil
Cet appareil soulage réellement les douleurs. Il évite de prendre des anti-douleurs. Il est seulement dommage qu'il ne soit pas équipé d'une minuterie ou du moins que le revendeur ne m'a pas proposé un modèle avec minuterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Bea1983
24/02/2013
España
Es una maravilla para los dolores!!!
Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare