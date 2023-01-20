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Arrêté

Éveil Lumière

HF3520/01

4.1

| (802) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Réveillez-vous naturellement

Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.

Voir tous les avantages

avec un Éveil Lumière et une simulation colorée de lever de soleil

Réveillez-vous naturellement

  • Simulation colorée de lever de soleil

  • 5 sons naturels

  • Radio FM et lampe de chevet

  • Répétition de l'alarme par tapotement

La simulation colorée de lever de soleil vous réveille naturellement.

La simulation colorée de lever de soleil vous réveille naturellement.

Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.

Choix entre 5 sons naturels différents pour votre réveil

Choix entre 5 sons naturels différents pour votre réveil

À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil efficace et total. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : Oiseaux dans la forêt, Bouddha, Yoga, Vagues et Bols tibétains.

La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de AWARD-612375

Notation globale

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4.1

sur 5

802

Avis

86%

recommandent ce produit

20/01/2023

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit...

Très bon produit, interface d'utilisation intuitive et donc facile, look très sympa aussi, efficacité surprenante, réveil en douceur garanti...

Pour

Beau, efficace, facile d'utilisation

Contre

Le prix quand même...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2021-12-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2021-12-20

25/11/2022

France

France

Super produit

Bonjour, Ce produit est juste formidable. Fini les réveils en sursaut avec le bruit de l’alarme, le simulateur d’aube est super. Se réveiller tranquillement sans agression au petit matin et se coucher paisiblement grâce à l’éveil lumière. J’ai été conquis et les enfants également, donc bientôt un deuxième achat. Il y a un large choix concernant les bruitages, oiseaux, vagues, vent dans les arbres, … et on peux également être réveillé avec la radio. Produit que je recommande sans problème, vous ne serez pas déçu.

Pour

Simulateur d’aube, réveil en douceur et sommeil paisible.

Contre

Manque peut-être une petite télécommande, si on cherche la petite bête.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2021-10-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2021-10-25

07/11/2022

France

France

Pour dormir comme un bébé et se réveiller en douce

J’ai acheté ce réveil car mon fils n’arrivait jamais à se coucher le soir. Il gardait sa lumière allumée jusque tard. Grâce à ce simulateur, je peux programmer le temps « de crépuscule » qui permet à mon fils de diminuer doucement son activité (lecture en l’occurence le soir) en fonction de la baisse de l’intensité lumineuse. Différents modèles de réveil : radio ou chants d’oiseau/piano (beaucoup plus doux). Le réveil se fait en douceur grâce à l’augmentation progressive de la lumière qui fait comme un lever de soleil (beaucoup moins brutal que l’allumage d’une lampe ). Bref à recommander pour ceux qui ont besoin d’aide pour s’endormir ou pour ceux qui veulent un réveil délicat

Pour

La douceur de l’intensité lumineuse

Contre

Pas toujours facile pour trouver le bouton pour éteindre le réveil le matin

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2022-10-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière

Date d'utilisation 2022-10-07

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