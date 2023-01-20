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Réveillez-vous naturellement
Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.
Simulation colorée de lever de soleil
5 sons naturels
Radio FM et lampe de chevet
Répétition de l'alarme par tapotement
Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.
À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil efficace et total. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : Oiseaux dans la forêt, Bouddha, Yoga, Vagues et Bols tibétains.
Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.
Récompenses
4.1
sur 5
802
Avis
86%
recommandent ce produit
Mitch59
20/01/2023
France
Acheteur vérifié
Très bon produit...
Très bon produit, interface d'utilisation intuitive et donc facile, look très sympa aussi, efficacité surprenante, réveil en douceur garanti...
Pour
Beau, efficace, facile d'utilisation
Contre
Le prix quand même...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-12-20
Yann 974
25/11/2022
France
Partie de promotion
Super produit
Bonjour, Ce produit est juste formidable. Fini les réveils en sursaut avec le bruit de l’alarme, le simulateur d’aube est super. Se réveiller tranquillement sans agression au petit matin et se coucher paisiblement grâce à l’éveil lumière. J’ai été conquis et les enfants également, donc bientôt un deuxième achat. Il y a un large choix concernant les bruitages, oiseaux, vagues, vent dans les arbres, … et on peux également être réveillé avec la radio. Produit que je recommande sans problème, vous ne serez pas déçu.
Pour
Simulateur d’aube, réveil en douceur et sommeil paisible.
Contre
Manque peut-être une petite télécommande, si on cherche la petite bête.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-10-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2021-10-25
Arantiva
07/11/2022
France
Partie de promotion
Pour dormir comme un bébé et se réveiller en douce
J’ai acheté ce réveil car mon fils n’arrivait jamais à se coucher le soir. Il gardait sa lumière allumée jusque tard. Grâce à ce simulateur, je peux programmer le temps « de crépuscule » qui permet à mon fils de diminuer doucement son activité (lecture en l’occurence le soir) en fonction de la baisse de l’intensité lumineuse. Différents modèles de réveil : radio ou chants d’oiseau/piano (beaucoup plus doux). Le réveil se fait en douceur grâce à l’augmentation progressive de la lumière qui fait comme un lever de soleil (beaucoup moins brutal que l’allumage d’une lampe ). Bref à recommander pour ceux qui ont besoin d’aide pour s’endormir ou pour ceux qui veulent un réveil délicat
Pour
La douceur de l’intensité lumineuse
Contre
Pas toujours facile pour trouver le bouton pour éteindre le réveil le matin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2022-10-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartSleep HF3519/01 Éveil Lumière
Date d'utilisation 2022-10-07