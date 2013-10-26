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Arrêté
en métal, 1 300 g
cuve amovible
Programmable
Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !
Contrôle optimal de la température grâce au thermostat électronique, qui permet une chauffe et une remontée en température rapides pour des fritures professionnelles. Le minuteur numérique vous permet de programmer la durée de cuisson : plus besoin de surveiller la cuisson !
A l'exception du bloc moteur, tous les éléments passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide
4.5
sur 5
116
Avis
93%
recommandent ce produit
hurska
26/10/2013
France
produit de qualité bien fini et fonctionnel
bonne capacité. bonne rapidité de chauffe. fonctionnement et nettoyage facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse
DZ25
12/12/2017
België
irréprochable
Depuis 10 ans que j'utilise cet appareil Toujours intact nettoyage régulier très pratique. j'envisage d'acheter un deuxième pour offrir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse
Oui, je recommande ce produit
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kike007
16/12/2018
España
Excel·lent
Més de 15 anys funcionant perfectament. Ràpida, fiable, de qualitat. Cada 3 o 4 mesos al rentavaixelles i com a nova.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD6161 Fryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD6161 Fryer