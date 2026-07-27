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HD4814/31
Grande capacité de 1,8 l / 10 tasses de riz
Technologie FreshDefense
Revêtement céramique
18 menus de cuisson
Corps en inox
Conservez une teneur en eau idéale pour un riz blanc moelleux. Grâce à notre technologie innovante FreshDefense avec soupape double voie spécialement conçue pour piéger l'excédent d'humidité, le riz maintient une teneur en eau idéale de 63 %* tout au long de la journée !
La technologie innovante FreshDefense conserve l'excédent d'humidité grâce à un contrôle précis de la température et au renouvellement de l'air opéré par la soupape spécialement conçue qui introduit continuellement l'air sain tout en évacuant l'air indésirable, pour un riz blanc et moelleux jusqu'à 24 heures**.
La technologie innovante FreshDefense assure une température régulière et optimise la rétention thermique pour inhiber la multiplication des bactéries jusqu'à 24 heures***. Dégustez votre riz en toute sérénité à chaque repas.
Notation globale
Test réalisé avec 1 500 g de riz blanc et 2 025 g d'eau. Méthodologie d'évaluation de la qualité du riz cuit dans un cuiseur à riz électrique publiée par le CHEAA. Données expérimentales fournies à titre indicatif uniquement.
Comparaison avec le modèle HD4515
En mode de maintien au chaud jusqu'à 24 heures. Données expérimentales fournies à titre indicatif uniquement.
Comparaison avec le modèle HD3119