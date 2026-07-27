Un excellent riz à tout moment et une cuisine variée !

Savourez un excellent riz moelleux tout au long de la journée grâce au cuiseur à riz numérique Philips série 5000. Le riz reste blanc et maintient sa texture moelleuse idéale jusqu'à 24 heures. Découvrez les 18 menus de cuisson automatique, pour une cuisine variée en toute simplicité !