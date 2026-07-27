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  • Un excellent riz à tout moment et une cuisine variée !
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Série 5000Cuiseur à riz numérique Philips

HD4814/31

Un excellent riz à tout moment et une cuisine variée !
Savourez un excellent riz moelleux tout au long de la journée grâce au cuiseur à riz numérique Philips série 5000. Le riz reste blanc et maintient sa texture moelleuse idéale jusqu'à 24 heures. Découvrez les 18 menus de cuisson automatique, pour une cuisine variée en toute simplicité !
Voir tous les avantages

Un riz blanc et moelleux jusqu'à 24 heures

Un excellent riz à tout moment et une cuisine variée !

  • Grande capacité de 1,8 l / 10 tasses de riz

  • Technologie FreshDefense

  • Revêtement céramique

  • 18 menus de cuisson

  • Corps en inox

La promesse d'un riz toujours moelleux

La promesse d'un riz toujours moelleux

Conservez une teneur en eau idéale pour un riz blanc moelleux. Grâce à notre technologie innovante FreshDefense avec soupape double voie spécialement conçue pour piéger l'excédent d'humidité, le riz maintient une teneur en eau idéale de 63 %* tout au long de la journée !

Du riz blanc et moelleux toute la journée

Du riz blanc et moelleux toute la journée

La technologie innovante FreshDefense conserve l'excédent d'humidité grâce à un contrôle précis de la température et au renouvellement de l'air opéré par la soupape spécialement conçue qui introduit continuellement l'air sain tout en évacuant l'air indésirable, pour un riz blanc et moelleux jusqu'à 24 heures**.

Des repas sereins.

Des repas sereins.

La technologie innovante FreshDefense assure une température régulière et optimise la rétention thermique pour inhiber la multiplication des bactéries jusqu'à 24 heures***. Dégustez votre riz en toute sérénité à chaque repas.

Spécificités Techniques

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  1. Test réalisé avec 1 500 g de riz blanc et 2 025 g d'eau. Méthodologie d'évaluation de la qualité du riz cuit dans un cuiseur à riz électrique publiée par le CHEAA. Données expérimentales fournies à titre indicatif uniquement.

  2. Comparaison avec le modèle HD4515

  3. En mode de maintien au chaud jusqu'à 24 heures. Données expérimentales fournies à titre indicatif uniquement.

  4. Comparaison avec le modèle HD3119