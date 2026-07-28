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  • Liberté totale en matière de style
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Nouveau

Hair ClipperSérie 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Avis | 82% recommandent ce produit

Liberté totale en matière de style

Réalisez des coupes de cheveux avec confiance et précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées en titane. Créez des dégradés parfaits avec les accessoires de précision dédiés, et profitez à domicile d'un contrôle digne d'un professionnel avec ce kit d'accessoires de coiffure Philips polyvalent.

Voir tous les avantages

Coupes précises, dégradés faciles et coiffage en douceur

Liberté totale en matière de style

  • Lames en titane auto-affûtées

  • 28 hauteurs de coupe

  • Capteur PowerAdapt

  • Technologie anti-bourrage

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Nos lames auto-affûtées en titane restent efficaces à chaque utilisation, pour des résultats fiables et réguliers. La tondeuse à cheveux permet d'obtenir facilement une coupe nette, sans compromis sur le style.

4 accessoires essentiels inclus pour styliser à votre guise

4 accessoires essentiels inclus pour styliser à votre guise

Le kit coiffure de 4 accessoires comprend tout le nécessaire pour réaliser facilement des coupes à domicile : une paire de ciseaux, un peigne, une cape de coiffure et des barrettes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

911

Avis

82%

recommandent ce produit

28/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très bien

j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2026-06-10

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2026-06-10

30/01/2024

France

France

Acheteur vérifié

Super

Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande

Pour

Charge rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2022-12-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2022-12-30

29/05/2023

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse

Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.

Pour

Autonomie

Contre

Un peu grande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2023-01-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2023-01-29

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