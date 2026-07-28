Payez plus tard avec Klarna
Nouveau
Liberté totale en matière de style
Réalisez des coupes de cheveux avec confiance et précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées en titane. Créez des dégradés parfaits avec les accessoires de précision dédiés, et profitez à domicile d'un contrôle digne d'un professionnel avec ce kit d'accessoires de coiffure Philips polyvalent.
Lames en titane auto-affûtées
28 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.
Nos lames auto-affûtées en titane restent efficaces à chaque utilisation, pour des résultats fiables et réguliers. La tondeuse à cheveux permet d'obtenir facilement une coupe nette, sans compromis sur le style.
Le kit coiffure de 4 accessoires comprend tout le nécessaire pour réaliser facilement des coupes à domicile : une paire de ciseaux, un peigne, une cape de coiffure et des barrettes.
4.1
sur 5
911
Avis
82%
recommandent ce produit
Criquet
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
très bien
j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Mikedu69
30/01/2024
France
Acheteur vérifié
Super
Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande
Pour
Charge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2022-12-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2022-12-30
Harley Davidson 80
29/05/2023
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.
Pour
Autonomie
Contre
Un peu grande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2023-01-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2023-01-29
Par rapport à un coiffeur professionnel.
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.