Payez plus tard avec Klarna
Lames auto-affûtées en métal
60 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
Une coupe de cheveux uniforme et personnalisée. Le capteur PowerAdapt adapte automatiquement la puissance moteur à la densité de vos cheveux, pour une puissance de coupe précise, quelle que soit la longueur.
4.1
sur 5
908
Avis
83%
recommandent ce produit
Criquet
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
très bien
j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Mikedu69
30/01/2024
France
Acheteur vérifié
Super
Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande
Pour
Charge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Harley Davidson 80
29/05/2023
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.
Pour
Autonomie
Contre
Un peu grande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable