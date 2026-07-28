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  • Un style précis et polyvalent
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Nouveau

Hair ClipperSérie 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Avis | 82% recommandent ce produit

Un style précis et polyvalent

Réalisez différentes coupes de cheveux avec précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées qui restent efficaces à chaque utilisation. Profitez de résultats précis et constants, directement chez vous.

Voir tous les avantages

Des performances exceptionnelles pour une coupe maîtrisée

Un style précis et polyvalent

  • Lames en acier auto-affûtées

  • 28 hauteurs de coupe

  • Capteur PowerAdapt

  • Technologie anti-bourrage

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Personnalisez votre style grâce à 28 hauteurs réglables

Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

911

Avis

82%

recommandent ce produit

28/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très bien

j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2026-06-10

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2026-06-10

30/01/2024

France

France

Acheteur vérifié

Super

Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande

Pour

Charge rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2022-12-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2022-12-30

29/05/2023

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse

Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.

Pour

Autonomie

Contre

Un peu grande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2023-01-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date of Use 2023-01-29

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