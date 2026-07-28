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Nouveau
Un style précis et polyvalent
Réalisez différentes coupes de cheveux avec précision grâce aux 28 hauteurs de coupe et aux lames auto-affûtées qui restent efficaces à chaque utilisation. Profitez de résultats précis et constants, directement chez vous.
Lames en acier auto-affûtées
28 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Créez le style qui vous ressemble grâce à 28 hauteurs de coupe réglables par pas précis de 1 mm. Les trois sabots réglables couvrant des longueurs de 2 à 28 mm vous offrent un contrôle optimal pour tous les styles. Sans sabot, obtenez une coupe nette de 0,5 mm. Taillez avec précision et confiance, tout simplement.
Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.
Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.
4.1
sur 5
911
Avis
82%
recommandent ce produit
Criquet
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
très bien
j'en suit satisfait coupe très bien et facile à utilisé.
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2026-06-10
Mikedu69
30/01/2024
France
Acheteur vérifié
Super
Ce produit est de qualité. Réglages précis et faciles. Coupe impeccable. Je recommande
Pour
Charge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2022-12-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2022-12-30
Harley Davidson 80
29/05/2023
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Je recommande vivement car elle va super bien, en plus elle a une plage de réglage niveau coupe très Large et très précis, elle a une très bonne autonomie.
Pour
Autonomie
Contre
Un peu grande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2023-01-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date of Use 2023-01-29
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