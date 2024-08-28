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Polyvalence pour toute la famille
Réalisez des coiffures précises pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 5000 de Philips. Les lames qui restent bien affûtées assurent un résultat impeccable, tandis que l'utilisation sans fil vous permet de couper avec confort et confiance.
Lames en acier auto-affûtées
16 hauteurs de coupe
Capteur PowerAdapt
Technologie anti-bourrage
Avec ses 16 réglages de hauteur précis séparés par des pas de 2 mm, cette tondeuse à cheveux vous permet de réaliser facilement des coupes uniformes à la maison. Les deux sabots réglables de 3 à 28 mm et le sabot de précision de 2 mm vous offrent la liberté de créer le style que vous souhaitez. Et lorsque vous souhaitez une coupe de près impeccable, il vous suffit de retirer le sabot pour obtenir une hauteur de 0,5 mm.
Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.
Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.
4.1
sur 5
490
Avis
85%
recommandent ce produit
Lolo82
28/08/2024
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Nicosurf40450
25/09/2023
France
Acheteur vérifié
Simple efficace geniale
Super tout simplement......................... .....
Pour
Rapport qualite prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Yvou63
21/03/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne tondeuse
tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse
Pour
tonte fine et précise
Contre
montage délicat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-02-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-02-21
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.