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  • Polyvalence pour toute la famille
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Nouveau

Hair ClipperSérie 5000

HC5722/15

4.1

| (490) Avis | 85% recommandent ce produit

Polyvalence pour toute la famille

Réalisez des coiffures précises pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 5000 de Philips. Les lames qui restent bien affûtées assurent un résultat impeccable, tandis que l'utilisation sans fil vous permet de couper avec confort et confiance.

Voir tous les avantages

Une coupe de cheveux parfaite directement chez vous

Polyvalence pour toute la famille

  • Lames en acier auto-affûtées

  • 10 hauteurs de coupe

  • Capteur PowerAdapt

  • Technologie anti-bourrage

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Obtenez une coupe impeccable grâce aux lames auto-affûtées en acier de 41 mm, conçues pour offrir des performances durables.

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Pour une coupe uniforme et facile à la maison

Une coupe de cheveux fluide, du début à la fin. Le sabot avec technologie anti-bourrage est conçu pour faciliter l'évacuation des cheveux et éviter les obstructions, de manière à déplacer facilement la tondeuse. Vous gardez ainsi une maîtrise constante et obtenez le résultat souhaité sans interruption.

Moteur et lames à réponse adaptative

Moteur et lames à réponse adaptative

Le capteur PowerAdapt analyse la densité des cheveux 250 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance pour une coupe de cheveux sans effort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

490

Avis

85%

recommandent ce produit

28/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple et efficace

Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

25/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Simple efficace geniale

Super tout simplement......................... .....

Pour

Rapport qualite prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

21/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

très bonne tondeuse

tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse

Pour

tonte fine et précise

Contre

montage délicat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-02-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-02-21

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