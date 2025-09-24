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Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux lavable
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Hairclipper series 5000& 7000Coffret
Hairclipper 5000/7000Sabot 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Lame
Hair Clipper 5000/7000Sabot cheveux 2 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Sabot cheveux réglable 3 à 15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Sabot cheveux réglable 16 à 28 mm
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