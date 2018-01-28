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  • Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
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Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux

HC5440/80

3.8
| (98) Avis
Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable ainsi que les sabots barbe et cheveux réglables sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Voir tous les avantages

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en inox

  • 24 hauteurs de coupe

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Sabot barbe réglable et étui

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

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3.8

sur 5

98

Avis

28/01/2018

France

France

Acheteur vérifié

coupe excellente, réglage facile

les lames coupe parfaitement bien, le réglage est très simple il suffit de tourner la molette centrale jusqu'au numéro qui est en millimètre souhaiter, il y a 2 guides de coupes l'un pour les cheveux, l'autre pour la barbe je l'utilise pour les cheveux et la coup est précise et de qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

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28/01/2018

France

France

coupe excellente, réglage facile

les lames coupe parfaitement bien, le réglage est très simple il suffit de tourner la molette centrale jusqu'au numéro qui est en millimètre souhaiter, il y a 2 guides de coupes l'un pour les cheveux, l'autre pour la barbe je l'utilise pour les cheveux et la coup est précise et de qualité

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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04/01/2018

France

France

Ce produit est très efficace

Très bon produit pas lourd et agréable dans la main Changement de hauteur de coupe facile avec la molette incorporée

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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