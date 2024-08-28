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Une coupe fiable et efficace
Réalisez des coiffures précises et uniformes pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 3000 de Philips, dotée de lames auto-affûtées pour une efficacité durable. Profitez de performances optimales, le tout avec une utilisation filaire.
Lames auto-affûtées
9 hauteurs de coupe
Technologie anti-bourrage
Fonctionnement sur secteur
Conçu pour offrir davantage de confort et de précision pendant la coupe, il vous procure la maîtrise nécessaire pour parfaire votre style.
La technologie DualCut de Philips présente un système à double lame qui conserve son efficacité au fil du temps. Elle permet une précision maximale pour une coupe plus fluide et mieux maîtrisée. Conçue pour fonctionner jusqu'à deux fois plus rapidement que les précédents modèles Philips sans technologie DualCut, elle facilite la création de styles parfaitement définis.
4.1
sur 5
490
Avis
85%
recommandent ce produit
Lolo82
28/08/2024
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2023-07-28
Nicosurf40450
25/09/2023
France
Acheteur vérifié
Simple efficace geniale
Super tout simplement......................... .....
Pour
Rapport qualite prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-08-25
Yvou63
21/03/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne tondeuse
tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse
Pour
tonte fine et précise
Contre
montage délicat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-02-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux
Date of Use 2022-02-21
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.