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  • Une coupe fiable et efficace
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Nouveau

Hair ClipperSérie 3000

HC3721/15

4.1

| (490) Avis | 85% recommandent ce produit

Une coupe fiable et efficace

Réalisez des coiffures précises et uniformes pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 3000 de Philips, dotée de lames auto-affûtées pour une efficacité durable. Profitez de performances optimales, le tout avec une utilisation filaire.

Voir tous les avantages

Facile d'utilisation pour une coupe précise

Une coupe fiable et efficace

  • Lames auto-affûtées

  • 6 hauteurs de coupe

  • Technologie anti-bourrage

  • Fonctionnement sur secteur

Prise en main et maîtrise aisées

Prise en main et maîtrise aisées

Conçu pour offrir davantage de confort et de précision pendant la coupe, il vous procure la maîtrise nécessaire pour parfaire votre style.

Obtenez le style souhaité avec précision

Obtenez le style souhaité avec précision

La technologie DualCut de Philips présente un système à double lame qui conserve son efficacité au fil du temps. Elle permet une précision maximale pour une coupe plus fluide et mieux maîtrisée. Conçue pour fonctionner jusqu'à deux fois plus rapidement que les précédents modèles Philips sans technologie DualCut, elle facilite la création de styles parfaitement définis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

490

Avis

85%

recommandent ce produit

28/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple et efficace

Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2023-07-28

25/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Simple efficace geniale

Super tout simplement......................... .....

Pour

Rapport qualite prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-08-25

21/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

très bonne tondeuse

tondeuse un peu délicate à prendre en mains, mais une fois qu'on a compris le montage, très bonne tondeuse

Pour

tonte fine et précise

Contre

montage délicat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-02-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date of Use 2022-02-21

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