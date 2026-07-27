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Reconditionné
GC2995/30R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
2 400 W
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 160 g
Semelle SteamGlide
La poignée texturée offre une prise en main confortable et ergonomique pour éviter que le fer ne glisse.
Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.
La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips