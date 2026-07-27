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  • Conçu pour une utilisation prolongée
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Reconditionné

PowerLifeFer vapeur - reconditionné

GC2995/30R1

2 Récompenses

Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide

Poignée texturée, ergonomique et confortable

Poignée texturée, ergonomique et confortable

La poignée texturée offre une prise en main confortable et ergonomique pour éviter que le fer ne glisse.

Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

Système anticalcaire Calc-Clean intégré, production de vapeur prolongée

Ce fer est compatible avec l'eau du robinet. La fonction Calc-Clean intégrée élimine les dépôts de calcaire, pour des performances optimales.

Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

Défroissage vertical pour les vêtements suspendus

La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir vos vêtements directement sur le cintre et d'éliminer les faux plis des rideaux suspendus. Pas besoin de planche à repasser.

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