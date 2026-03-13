ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

PowerLife Fer vapeur - reconditionné

Assistance

PowerLifeFer vapeur - reconditionné

GC2995/30R1

PowerLife Fer vapeur - reconditionné

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF fichier, 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2995/30 - English (US)

  • PDF fichier, 962.3 kB
  • 13 March 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider