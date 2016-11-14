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Arrêté
GC027/00
Rasoir anti-bouloche
Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !
GC4865/02R1
GC7620/30R1
GC3721/02R1
GC160/02R1
GC2040/70R1
GC2040/20R1
GC2045/26R1
GC6611/30R1
GC7635/30R1
GC260/05
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
Brosse supplémentaire incluse
Rechargeables via USB
La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.
Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.
Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.
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Récompenses
3.4
sur 5
5
Avis
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Oui, je recommande ce produit
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Matzz
31/01/2018
Deutschland
Leistung ist gut!
Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)
Cet avis concerne le produit GC027/00 Fusselrasierer
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Wille1
04/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
gute Leistung mit Mängel
Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.
Oui, je recommande ce produit
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