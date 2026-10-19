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Arrêté
FM51SM130B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
512 Go
Mémoire SSD
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.
Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.
Notation globale