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        Arrêté

        SSD

        FM51SM130B/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

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        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 512 Go

        • Mémoire SSD

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        Un capuchon de protection intégré bien pratique

        Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

        Ouverture facile et emballage pratique

        Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

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