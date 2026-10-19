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        Arrêté

        Clé USB

        FM32FD175D/00

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 32 Go

        • Motion Edition 3.2

        • Lot de 2

        L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

        Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Un design branché et coloré

        Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Spécificités Techniques

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