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FM16FD05E/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips Vivid Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
16 Go
Vivid Edition 2.0
Lot de 3
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !