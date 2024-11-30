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        Clé USB

        FM12FD85B/00

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        | (1) Avis

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips Pico Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 128 Go

        • Pico Edition 2.0

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        Design léger et stylé

        Fin et léger. Un design stylé et compact qui vous permet d'emporter vos données partout avec vous. Emportez vos fichiers et vos documents multimédias partout avec vous pour les avoirs toujours sous la main.

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Spécificités Techniques

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        Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

        Notation globale

        Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
        Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

        2.0

        sur 5

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        Avis

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        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Acheteur vérifié

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Pour

        -

        Contre

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Cet avis concerne le produit FM12FD85B USB-flashdrive

        Date d'utilisation 2024-10-30

        Cet avis concerne le produit FM12FD85B USB-flashdrive

        Date d'utilisation 2024-10-30

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