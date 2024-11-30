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FM12FD85B/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips Pico Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
128 Go
Pico Edition 2.0
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Fin et léger. Un design stylé et compact qui vous permet d'emporter vos données partout avec vous. Emportez vos fichiers et vos documents multimédias partout avec vous pour les avoirs toujours sous la main.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
2.0
sur 5
1
Avis
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Acheteur vérifié
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Pour
-
Contre
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Cet avis concerne le produit FM12FD85B USB-flashdrive
Date d'utilisation 2024-10-30
Cet avis concerne le produit FM12FD85B USB-flashdrive
Date d'utilisation 2024-10-30