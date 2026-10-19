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Arrêté
FM01SS050P/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
1 To
Mémoire SSD
Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.
Avec la synchronisation de tous les fichiers du PC, vous pouvez accéder à vos documents en quelques clics quand vous le souhaitez.
Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.
Notation globale