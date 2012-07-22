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Arrêté
1 microfiltre AFS
Très bonne filtration
Remplacer tous les 6 mois
Compatible ia FC9300...19
Le microfiltre AFS capture la poussière fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur.
S-filter est le filtre de sortie standard. Il est disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec la plupart des aspirateurs Philips, mais également avec les aspirateurs Electrolux, AEG, Volta et Tornado.
4.5
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 Filtre sortie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 Filtre sortie
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter