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Arrêté

Filtre sortie

FC8030

4.5
| (6) Avis | 100% recommandent ce produit
Pour un air pur dans votre maison
Ce filtre AFS pour sortie d'aspirateur garantit une excellente filtration de l'air rejeté. Il convient de le remplacer deux fois par an pour une efficacité optimale.
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Microfiltre AFS

Pour un air pur dans votre maison

  • 1 microfiltre AFS

  • Très bonne filtration

  • Remplacer tous les 6 mois

  • Compatible ia FC9300...19

Microfiltre AFS pour un air pur

Le microfiltre AFS capture la poussière fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur.

Filtre de sortie Philips

Filtre de sortie Philips

Le filtre s-filter est le filtre de sortie standard

Le filtre s-filter est le filtre de sortie standard

S-filter est le filtre de sortie standard. Il est disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec la plupart des aspirateurs Philips, mais également avec les aspirateurs Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8030 Filtre sortie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8030 Filtre sortie

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8030 uitblaasfilter

Oui, je recommande ce produit

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