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Série 7000 Fer à repasserPhilips - fer à vapeur 2800W Noir/Doré 300ml

DST7040/80

4
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Vapeur puissante assurée
Des performances durables avec ce fer à repasser vapeur Philips Série 7000 grâce à son système anticalcaire Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Plus résistant encore mieux aux rayures. Doté d'une puissance de 2 800 W produisant jusqu'à 50 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 250 g/min, il offre un repassage rapide et efficace . Ce fer compact au joli design vous offrira du confort grâce à sa poignée ergonomique. La pointe Triple Précision du fer à vapeur vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.
Voir tous les avantages

Semelle SteamGlide Elite, glisse et durabilité optimales

Vapeur puissante assurée

  • Débit vapeur continu de 50 g/min

  • Effet pressing de 250 g

  • Semelle SteamGlide Elite

  • Arrêt automatique

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

La SteamGlide Elite de Philips est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

Fonction Quick Calc Release

Fonction Quick Calc Release

Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Pour

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Contre

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Pour

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.