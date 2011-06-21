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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Optez pour une transmission sans fil via Bluetooth® et profitez de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos avec cette station d'accueil Philips DS3500/12. Connectez votre iPod/iPhone/iPad à votre ordinateur via un port USB. Branchez-la sur le secteur ou utilisez des piles.
pour iPod/iPhone/iPad
Alimentation batterie ou secteur
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.0
sur 5
27
Avis
92%
recommandent ce produit
Cibou
21/06/2011
France
Excellent
Utilisation très facile. Liaison Bluetooth avec ipad2 immédiate. Le son est très bon. Malgré la taille réduite de l'appareil bon rendu des basses.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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PRoman23
17/01/2016
España
Altavoces excelentes y versatiles
Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Francis
23/10/2011
España
Genial con Bluetooth
Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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