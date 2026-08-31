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Arrêté

Station d'accueil

DS3400/12

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS3400 diffuse la musique de votre iPod/iPhone avec un son limpide pendant qu'il charge. Vous avez le choix entre un fonctionnement sur secteur ou batterie, pour une liberté totale.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • 10 W, fonctionnement piles ou secteur

Synchronisation de votre iPhone/iPod avec votre PC

Posez-le sur sa station d'accueil, écoutez-le, synchronisez-le et chargez-le ! Profitez de vos morceaux favoris stockés sur votre iPhone ou iPod pendant qu'il se recharge. Il se synchronise également avec votre PC via la connexion de l'enceinte au moyen d'un câble USB.

Application ClockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes

Application ClockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes

L'application gratuite apporte un grand choix de fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure ou même utiliser vos images préférées en tant que fond d'écran. ClockStudio vous permet également d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier. Des mises à jour de skins et de nouvelles fonctions sont prévues pour bientôt.

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Spécificités Techniques

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