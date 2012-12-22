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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette station d'accueil Philips DS3100/12 diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.
pour iPod/iPhone
Alimentation batterie ou secteur
3.8
sur 5
14
Avis
86%
recommandent ce produit
rafael33
22/12/2012
France
tres bien bon produit dommage pour la telecommande
super produit et la qualité est toujours au rendez avec Phillips mais dommage qu il na pas de télécommande mais je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 Station d'accueil
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 altavoz base
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3100 Sistema docking con altoparlanti