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Arrêté

Station d'accueil

DS3020/12

4.5

| (44) Avis | 93% recommandent ce produit

Faites de votre espace une pièce pleine de musique et de style

Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette station d'accueil Philips DS3020/12 diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Faites de votre espace une pièce pleine de musique et de style

  • pour iPod/iPhone

  • Alimentation batterie ou secteur

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Ultracompact pour tous les styles de vie

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

44

Avis

93%

recommandent ce produit

25/07/2012

France

France

tres bon produit avec tres bon son d'ambiance

produit tres bien le son degager est superb produit fortement conseiller seul defaut il ny a pas de telecomande se qui serai bien util quelque fois

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

07/01/2012

France

France

un bonne achat simple et pratique

ceci est un produit de bonne qualité, un son pur et puissant. même à bas volume les basses sont très performante et les 2 modes d'alimentation (piles et secteur) sont utiles. je n'est juste pas réussi a utiliser l'application folio+.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

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Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

15/11/2011

France

France

Trés bon produit

Trés bon son par rapport à l'encombrement du produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil

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