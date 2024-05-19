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Arrêté
DS1200/12
Le son adapté à votre environnement
Cette élégante station d'accueil Philips Fidelio DS1200/12 vous réveille en musique. Idéale sur la table de chevet, elle indique l'heure, vous réveille, fait office de veilleuse et permet de recharger simultanément deux iPods, iPhones ou iPads.
pour iPod/iPhone/iPad
Affichage de l'heure
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
3.4
sur 5
58
Avis
Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 altavoz base
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 altavoz base
Date d'utilisation 2022-05-19
Estevitiviti
15/05/2012
España
Elegante y de buen sonido
Aparato de diseño elegante y buen sonido. Facil de usar donde lo único que se puede criticar es su mejora le aplicación para Apple.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 altavoz base
mariajenny
16/04/2013
Italia
Davvero unica
Sono moltto felice di dire la mia opinione su questa base per ipod non che sveglia . La trovo semplicemente fantastica sia per il suo suono pulito che per il bellissimo design che rende atmosfera sul comodino della mia camera da letto . A partire dalla luce che si accende sotto la base o dal relax che creano i numeri rossi delle ore . Complimenti a Philips da sempre vostra sincera cliente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 Sistema docking con altoparlanti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1200 Sistema docking con altoparlanti