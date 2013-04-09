Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DS1155/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS1155 produit non seulement un son ample et puissant, mais sert également d'horloge et de veilleuse, ce qui la rend idéale sur votre table de nuit.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
6 W
Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.
Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.
3.4
sur 5
34
Avis
GrosKiwii
09/04/2013
France
Excellent produit !
Design parfait, son excellent ! Produit que je recommande absolument !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 Station d'accueil
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base
carloscamblor
20/12/2013
España
Espectacular
Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base