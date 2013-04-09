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Arrêté

Station d'accueil

DS1155/12

3.4

| (34) Avis

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS1155 produit non seulement un son ample et puissant, mais sert également d'horloge et de veilleuse, ce qui la rend idéale sur votre table de nuit.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • Port USB pour charge

  • 6 W

Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning

Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning

Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté

Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.

Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

34

Avis

09/04/2013

France

France

Excellent produit !

Design parfait, son excellent ! Produit que je recommande absolument !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 Station d'accueil

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base

20/12/2013

España

España

Espectacular

Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1155 altavoz base

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