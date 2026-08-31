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DLP9017/00
Chargeur sans fil
Charge Qi sans fil. Connectez votre téléphone mobile à la surface dans une position optimale pour la charge rapide (15 W max.) sans câbles encombrants.
15 W
Anneau magnétique
Chargement sans fil Qi
Le chargeur sans fil comporte un rebord magnétique pour l’alignement optimal des produits MagSafe utilisés avec les produits de charge sans fil Apple.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.
Notation globale