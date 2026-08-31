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Arrêté

Batterie externe USB

DLP8752NC/00

De la musique et de l'énergie en déplacement

De la musique et de l'énergie en déplacement. Ce chargeur autonome de 5 000 mAh est associé à une enceinte Bluetooth®. Prenez-le avec vous pour une fête réussie !

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Chargeur autonome associé à une enceinte portable

De la musique et de l'énergie en déplacement

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

BT v 4.1

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

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