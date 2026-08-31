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Arrêté
DLP8088NC/00
Chargeur autonome d'extérieur pour le camping et plus encore
Chargeur autonome d'extérieur puissant offrant une grande capacité de 128 000 mAh, pour tous vos appareils. Entrée CA et CC, sortie USB-A (QC) et USB-C (PD), prise secteur. Prise allume-cigare et charge sans fil Qi.
Sortie CA/CC
Ports de charge USB-A et USB-C
Charge sans fil Qi
QC 3.0 et PD
Le chargeur autonome d'extérieur fournit une alimentation CA et CC. Utilisez en toute sécurité des appareils électriques fonctionnant avec une alimentation à onde sinusoïdale pure ou chargez votre téléphone portable sur le port de charge USB (USB-A\USB-C).
Afficheur LCD indiquant l'état de charge
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.
Notation globale