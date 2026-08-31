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Arrêté
DLP5751T/00
Chargeur autonome de voyage polyvalent
Grâce à ses 5 000 mAh et à ses fiches interchangeables, ce chargeur est un compagnon de voyage idéal. Il est équipé de fiches UE, AU, RU et US pour vous permettre de le charger directement depuis une prise secteur. Vous n'aurez plus de problème pour charger vos appareils mobiles ou ce chargeur autonome lorsque vous êtes à l'étranger.
5 000 mAh
QC 3.0 et PD
Le port USB-A et le port USB-C permettent de charger deux appareils simultanément. Le port USB-A fonctionne avec la plupart des appareils à charge USB, tandis que le port USB-C est le connecteur de charge dernier cri équipant notamment téléphones portables, caméras de surveillance extérieures et tablettes.
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Notation globale