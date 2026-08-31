Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DLP5750/00
Chargeur USB autonome polyvalent
Format ultra-fin et capacité de 5 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Le double port USB vous permet de charger 2 appareils simultanément.
5 000 mAh
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale