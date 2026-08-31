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Arrêté

Batterie externe USB

DLP5750/00

Chargeur USB autonome polyvalent

Format ultra-fin et capacité de 5 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Le double port USB vous permet de charger 2 appareils simultanément.

Voir tous les avantages

Ultra-fin, 2 USB, 1 A / 2,1 A d'intensité en sortie

Chargeur USB autonome polyvalent

  • 5 000 mAh

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Spécificités Techniques

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