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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP3602U/10

3.2

| (10) Avis

Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils à la fois. Charge ultra-rapide à 2,1 A.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement

  • Universel

Charge rapide 5 V / 2,1 A

Voyant d'alimentation pour connaître l'état en un coup d'œil

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 308.6 kB
  • 21 July 2026

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