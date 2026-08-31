Payez plus tard avec Klarna
DLP1810CW/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.
10 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
Batterie Li-polymère
Blanc
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Notation globale