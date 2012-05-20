Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Du sur-mesure
Cet étui souple et pliable a une conception enveloppante pour protéger votre iPad tout entier et vous offrir une meilleure prise en main. Le matériau ShockStop translucide absorbe les chocs et protège votre appareil tout en vous laissant libre d'accéder à toutes les fonctions et connexions.
pour iPad 2
Cet étui unique est fabriqué en polyuréthane thermoplastique, un élastomère ultraperformant permettant une meilleure prise en main et l'absorption des chocs.
Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.
Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.