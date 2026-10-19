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Arrêté

Étui de transport

DLN1769/10

Protection « toujours prête »

Pratique lors de vos déplacements. En nylon robuste avec une doublure intérieure douce, cet étui fin se suffit à lui-même, ou peut être glissé dans un sac. En plus d'être confortable à porter, la bandoulière réglable se fixe autour d'un appuie-tête pour une utilisation en voiture !

Voir tous les avantages

polyvalente

Protection « toujours prête »

  • pour iPad et iPad 2

Extérieur moderne en nylon

Cet étui est recouvert d'un nylon élégant et résistant pour protéger votre appareil, tout en finesse.

Doublure en tissu doux

La doublure intérieure de cet étui protège la finition de votre appareil contre les éraflures.

Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.

Spécificités Techniques

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